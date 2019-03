Vielleicht ist der Name ja dem einen oder anderen ein Begriff, denn Joseph spielte bereits bei ENFORCER, BLACK TRIP/VOJD und ROBERT PEHRSSONS HUMBUCKER Gitarre. Nun behauptet er 'It's Just Rock 'n' Roll': Youtube.

Das dazugehörige Album "Devils Drum" wird später im Jahr über High Roller Records veröffentlicht werden.