KADAVAR: Live Quickies - Episode #3 veröffentlicht!

Die Retro-Rocker KADAVAR haben jetzt den dritten Teil der "Live Quicky" Webisode veröffentlichtlicht. In diesen dreht es sich um Erfahrungen, welche die Band auf Tour gemacht hat.



Am 12. Oktober erscheint über Nuclear Blast mit "Live In Copenhagen" ein neues Live-Album, welches der Touredition von "Rough Times" beiliegen wird und separat auf Vinyl erhältlich sein wird.



Episode #1







Episode #2







Episode #3







Tracklistings:

»Rough Times« tour edition bonus CD

1. Skeleton Blues

2. Doomsday Machine

3. Pale Blue Eyes

4. Into The Wormhole

5. The Old Man

6. Die Baby Die

7. Black Sun

8. Living In Your Head

9. Into The Night

10. Forgotten Past

11. Tibulation Nation

12. Purple Sage



»Live in Copenhagen« Vinyl

1. Skeleton Blues

2. Doomsday Machine

3. Pale Blue Eyes

4. Into The Wormhole

5. The Old Man

6. Die Baby Die

7. Black Sun

8. Living In Your Head

9. Into The Night

10. Forgotten Past

11. Tibulation Nation

12. Purple Sage

13. All Our Thoughts

14. Come Back Life













Im Oktober geht es dann zusammen mit Special Guests MONOLORD auf Tour:



25.10. Dresden - Beatpol

26.10. Magdeburg - Factory

27.10. Berlin - Festsaal Kreuzberg

28.10. Rostock - Peter-Weiss-Haus

30.10. DK Aarhus - Atlas

31.10. S Malmö - KB

01.11. N Oslo - John Dee

02.11. S Gothenburg - Sticky Fingers

03.11. Weissenhäuser Strand / Ostsee - Metal Hammer Paradise *SOLD OUT*

04.11. NL Den Haag - Paard van Troje

06.11. F Angers - Le Chabada

07.11. F Toulouse - Le Metronum

08.11. E Bilbao - Santana 27

09.11. E Murcia - Garaje Beat Club

10.11. E Málaga - Sala Paris 15

11.11. E Sevilla - Sala Custom

14.11. F Six-Fours-les-Plages - Espace Malraux

15.11. CH Lausanne - Le Romandie

16.11. CH Zurich - Mascotte

17.11. NL Eindhoven - Helldorado

18.11. NL Groningen - Vera

20.11. Bielefeld - Forum

21.11. Kortrijk - De Kreun

22.11. Karlsruhe - Substage

23.11. Leipzig - Conne Island

24.11. Schweinfurt - Stattbahnhof

25.11. Neukirchen - Sägewerk

27.11. Cham - L.A.

28.11. Munich - Backstage

29.11. Bochum - Zeche

30.11. Saarbrücken - Garage

01.12. Freiburg - Jazzhaus

06.12. Frankfurt - Batschkapp*

*KADAVAR only

