KALAPÁCS veröffentlicht heute

Die ungarischen Schwermetaller lassen wieder den Hammer kreisen mit ihrem elften Studioalbum, wenn ich richtig gezählt habe. Diese Lieder sind diesmal am Start:

A lángok évada (Season of Flames)

A tűz és jég dala (Song of Fire and Ice)

A sötét oldal (The Dark Side)

Vándorok angyala (Angel of Journeymen)

Örökfekete (Everblack)

Jó legyen (Let It Be Good)

Árnyék hull (A Shadow Falls)

Gyávaság és bátorság (Cowardness and Bravery)

Bosszúvágy (Vindictiveness)

Parancsolatok (Commandments)

Jekyll és Hyde (Jekyll and Hyde)

Ha kevés minden szó (When No Word is Enough)

Zu 'A lángok évada' gibt es ein Lyric-Video: Youtube.

Das Album ist als Doppeldecker erhältlich zusammen mit der DVD, die bei dem Akustik-Auftritt der Band zu 50. Geburtstag von Sänger Joszef Kalapcs aufgenommen wurde. Hier ist ein Vorgeschmack darauf: Youtube.

Erhältlich ist die Scheibe im Shop des ungarischen Labels Hammer Records, wo man aber auch per E-Mail bestellen kann bei info@metalshop.hu.