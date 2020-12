KALIGULA: Video zum Song 'Retorika Elite' veröffentlicht

Die indonesische Death-Metal-Band KALIGULA hat ein Video zum Song 'Retorika Elite' veröffentlicht. Der Song stammt vom aktuellen Album "Doctrination Of Atisamdha", welches am 10.11.2020 via Brutal Mind erschienen ist.

Die Scheibe kann sowohl bei Bandcamp als auch bei YouTube komplett gestreamt werden. Zudem ist sie im Label-Shop als CD erhältlich.

Die Tracklist liest sich so:

1. Candala

2. Retorika Elite

3. Enigma Genocide

4. Idealis Para Pemangsa

5. Ati Samdha

6. Doktrin Disorientasi

7. Serdadu Apatis

8. Catastrophe

9. Warfare

10.Titik Nadir