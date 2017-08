KALMAH + NOTHGARD gehen auf Tour!

Winter is coming! Und er verspricht einiges: Denn die Finnen von KALMAH gehen auf Tour! Doch sie reisen nicht alleine. NOTHGARD, HERETOIR and LOST IN GREY begleiten die Jungs auf der "Death Unleashed"-Konzertreise quer durch Europa.

Die Tour, die von POWERMETAL.DE präsentiert wird, macht Halt in folgenden Städten:

01.12.2017 BE - Roeselare, De Verlichte Geest

02.12.2017 DE - Oberhausen, Helvete

03.12.2017 DE - Erfurt, From Hell

04.12.2017 CH - Pratteln, Z7

05.12.2017 DE - Mannheim, MS Connexion

06.12.2017 A - Vienna, Viper Room

07.12.2017 CZ - Prague, Nova Chmelnice

08.12.2017 DE - Berlin, Nuke Club

09.12.2017 DE - Nuremberg, Der Cult

10.12.2017 DE - Munich, Backstage