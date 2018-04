KAMELOT: Neues Video zu 'Phantom Divine (Shadow Empire)'

Die Metal-Recken um Thomas Youngblood werden über Napalm am 6. April ihr neues Album "The Shadow Theory" veröffentlichen und haben mit 'Phantom Divine (Shadow Empire)' bereits den zweiten Videoclip veröffentlicht: Youtube.

Das insgesamt zwölfte KAMELOT-Album wurde von Sascha Paeth produziert und wird folgende Lieder anthalten:

1. The Mission

2. Phantom Divine (Shadow Empire)

3. RavenLight

4. Amnesiac

5. Burns To Embrace

6. In Twilight Hours

7. Kevlar Skin

8. Static

9. MindFall Remedy

10. Stories Unheard

11. Vespertine (My Crimson Bride)

12. The Proud and The Broken

13. Ministrium (Shadow Key)

Auf dem Album werden Jennifer Haben von BEYOND THE BLACK und Lauren Hart von ONCE HUMAN Gastauftritte haben. Wer das erste Video verpasst haben sollte, kann hier nochmal reinhören in 'Ravenlight': Youtube.