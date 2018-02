KAMELOT: Personalwechsel am Schlagzeug

Nach über zwanzig Jahren gehen Schlagzeuger Casey Grillo und KAMELOT getrennte Wege. Als Grund wird beispielsweise in einem offiziellen Statement die Drumfellfirma von Hr. Grillo genannt, die mittlerweile so viel Zeit beansprucht, dass die Doppelbelastung nicht mehr tragbar wäre. Viel Zeit, um zu trauern, haben die Fans nicht, denn im gleichen Atemzug wurde mit Johan Nunez (FIREWIND) direkt der Nachfolger angekündigt. Er wird nicht nur auf der neuen Scheibe "The Shadow Theory"(VÖ:06.04.2018) mit von der Partie sein, sondern im Herbst direkt seine Feuertaufe auf der gleichnamigen Tour feiern.

