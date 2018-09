KAMELOT mit neuem Video

Diesmal ist der Song 'Mindfall Remedy' verarztet worden, bei dem Sängerin Lauren Hart hilfreich zur Seite steht: Youtube.

Das Lied stammt vom aktuellen Longplayer "The Shadow Theory", den man im Napalm-Shop bestellen kann. In Kürze startet auch die Europa-Tour mit folgenden Tourstopps:

12.09.18 DE - Köln / Live Music Hall (mit VISIONS OF ATLANTIS)

14.09.18 NL - Tilburg / 013

15.09.18 FR - Paris / Elysee Montmartre

16.09.18 DE - Aschaffenburg / Colos-Saal (mit VISIONS OF ATLANTIS)

18.09.18 DE - Berlin / Astra (mit VISIONS OF ATLANTIS)

20.09.18 SE - Gothenburg / Pustervik

21.09.18 SE - Malmö / Kulturbolaget

22.09.18 NO - Oslo / Sentrum Scene

23.09.18 SE - Stockholm / Fryshuset Klubben

25.09.18 FI - Helsinki / Nosturi

26.09.18 FI - Tampere / Tullikamarin Pakkahuone

28.09.18 DE - Hamburg / Markthalle (mit VISIONS OF ATLANTIS)

29.09.18 DE - München / Backstage (mit LEAVES' EYES + PHANTOM ELITE)

30.09.18 CH - Pratteln / Z7 (mit VISIONS OF ATLANTIS)

02.10.18 DE - Mannheim / MS Connexion Complex (mit VISIONS OF ATLANTIS)

04.10.18 FR - Toulouse / Le Metronum

05.10.18 ES - Madrid / La Riviera

06.10.18 ES - Barcelona / Razzmatazz 2

07.10.18 FR - Lyon / CCO Villeurbanne

09.10.18 HU - Budapest / Barba Negra

10.10.18 CZ - Praha / Palac Akropolis

12.10.18 UK – London / KOKO

13.10.18 BE - Brugge / Het Entrepot