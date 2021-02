KANGA: Neues Album

Die aus Los Angeles stammende Musikerin KANGA wird am 26.03.2021 via Artoffact / Cargo das neue Album "You And I Will Never Die" veröffentlichen. Mit 'Godless' gibt es bereits einen neuen Song. Das Album kann bereits auf der Bandcamp-Seite vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

1. Preface

2. Home

3. Godless

4. Touch

5. Brother

6. Interlude

7. Moscow

8. Violence

9. Ritual City

10. Say Goodbye

11. Waiting

12. Untie

