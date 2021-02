KANKAR: Zweite Single 'Dunkle Millennia' veröffentlicht

Die aus Thüringen stammende Black-Metal-Formation KANKAR hat mit 'Dunkle Millennia' den zweiten Song aus ihrem gleichnamigen Debütalbum "Dunkle Millennia" veröffentlicht. Das Werk wird am 19.03.2021 via Eisenwald erscheinen. Bereits im Januar erschien der Song 'Zerfall des Lichts'.



Die Tracklist liest sich so:

1. Gier

2. Krater in Sarx

3. Zerfall des Lichts

4. Vergeltung

5. Thüringer Schwarzmetall

6. Der Schütze

7. Neid

8. Festmahl für die Krähen

9. Pilgerreise

10. Die Sonne über Ikarus

11. Dunkle Millennia

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: kankar dunkle millennia zerfall des lichts debuet