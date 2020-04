KANSAS: Erstes Video zu

Die US-Rocker kehren am 26. Juni zurück mit dem brandneuen Album "The Absence of Presence". Davon gibt es mit 'Throwing Mountains' den ersten Song zu hören: Youtube.

Vier Jahre nach "The Prelude Implicit" kommt das vierzehnte Studioalbum der Band, von dem man mit dem mehr als sechsminütigen Song sicher nicht das perfekte Radiomaterial ausgekoppelt hat. Ich hoffe daher auf ein schönes Album zwischen Prog, Folk und Metal. Vorbestellungen kann man hier aufgeben, wobei ich Fans empfehlen würde, mal die Bundles im offiziellen Bandstore anzusehen.