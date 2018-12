Tom Brislin wird der neue Mann an den Tasten der US Folk-Rocker sein. Tom ist vor allem dadurch bekannt, dass er erst kürzlich mit seiner Band THE SEA WITHIN ein Album veröffentlicht hat, spielte aber zuvor bereits bei MEAT LOAF, YES, CAMEL, RENAISSANCE und zusammen mit Debbie Harry von BLONDIE und Dennis DeYoung von STYX.

