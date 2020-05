KANSAS mit neuer Videosingle zum kommenden Album

Die US-Prog-Rocker KANSAS haben zu ihrem kommenden Studioalbum "The Absence Of Presence" eine weitere Videosingle veröffentlicht, und zwar zu dem Titel 'Memories Down the Line'. Das Video kann bereits auf YouTube bestaunt werden und wir dürfen es euch hier präsentieren:







Bereits vergangenen Monat gab es einen ersten Videoclip zum Album, den wir für euch hier auch nochmals einblenden:



"The Absence of Presence" erscheint am 26.06.2020 über Inside Out Music und wird erhältlich sein als CD, Doppel-LP im 180 Gramm Vinyl, Limited Edition Deluxe CD + 5.1 Blu-Ray Artbook, und in digitaler Form. Vorbestellungen sind möglich unter:

https://kansas.lnk.to/TheAbsenceofPresence



"The Absence of Presence" Trackliste:



1.) The Absence of Presence

2.) Throwing Mountains

3.) Jets Overhead

4.) Propulsion 1

5.) Memories Down the Line

6.) Circus of Illusion

7.) Animals on the Roof

8.) Never

9.) The Song the River Sang

Geplante Tourdaten:



18.10.2020 – (UK) London, Palladium

20.10.2020 – (DE) Frankfurt, Jahrhunderthalle

21.10.2020 – (DE) Hamburg, Docks

23.10.2020 – (FI) Tampere, Tamperetalo

24.10.2020 – (FI) Helsinki, Culture House

26.10.2020 – (SE) Stockholm, Cirkus

27.10.2020 – (NO) Oslo, Sentrum Scene

29.10.2020 – (DE) Berlin, Tempodrom

31.10.2020 – (BE) Brussels, Cirque Royal

03.11.2020 – (DE) Munich, Circus Krone

05.11.2020 – (DE) Heilbronn, Harmonie

09.11.2020 – (DE) Bochum, RuhrCongress

10.11.2020 – (NL) Amsterdam, Carre Theatre