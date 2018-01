Die kanadische Melodic-Metal-Formation KARKAOS hat ein Video zu dem Song 'Tyrants' veröffentlicht. Der Titel entstammt dem 2017 veröffentlichten Album "Children Of The Void", auf dem neben der neuen Sängerin Viky Boyer auch Lindsay Schoolcraft (CRADLE OF FILTH) und Morgan Lander (KITTIE) zu hören sind.

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Erika Becker Tags: karkaos video cradle of filth kittie