KARNIVOOL: Zum Nikolaus gibt es Vinyl

Die australischen Proggies von KARNIVOOL veröffentlichen pünktlich zum Nikolaus-Tag am 06. Dezember 2019 ihre drei Alben "Themata", "Sound Awake" und "Asymmetry" auf Vinyl via InsideOut. Die erste Auflage, die die Band 2015 ausschließlich über ihren Webshop vertrieb, ist schon lange ausverkauft und wird mittlerweile zu Mondpreisen gehandelt. Daher hat sich die Truppe entschieden, das Vinyl erneut aufzulegen und so den Fans die Chance zu geben, sie zu einem fairen Preis zu erstehen. Vorbestellen könnt ihr im Online-Shop von InsideOut. Alle Alben sind auf 180 Gramm schweren Vinyl gepresst, kommen als Doppelalbum im Gatefold und erhalten einen Download-Code.

Weitere Neuigkeiten aus dem Hause KARNIVOOL sollen in Kürze folgen. Diese lauten hoffentlich, dass das vierte Album nicht mehr lange auf sich warten lässt, hier via InsideOut veröffentlicht wird und die Herren ein paar Gigs in Deutschland spielen. Wir sind gespannt.