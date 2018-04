KARUSSELL kehrt mit

Es war lange Zeit still um die Rocker aus dem deutschen Osten, die abgesehen von dem 2011er Album "Loslassen" über zwanzig Jahre nichts Neues haben hören lassen. Doch jetzt kommen sie wieder mit einem neuen Album namens "Erdenwind" zurück, dass am 11. Mai über Monopol erscheinen wird.

Warum sind sie auf einmal wieder da? Das sollen sie euch selbst sagen: "Während unserer sechsjährigen schöpferischen Pause haben wir unzählige Konzerte im In-und Ausland gespielt, es entstanden der Kinofilm "Karussell - 4 Tage auf Hiddensee" und der Dokumentarfilm "Ela singt", der zum Schweriner Filmkunstfest 2017 ausgezeichnet wurde. Diese so intensive, ereignisreiche Zeit hat uns als Band bereichert, beflügelt und verbunden. Wir hatten das Glück, so unglaublich vielen Menschen zu begegnen, die uns ihr Vertrauen schenkten, uns an ihrem Lebensgefühl teilhaben ließen und sich mit uns in den Dialog begaben. Dieser Dialog war uns Inspiration und Herausforderung für die Entstehung unseres neuen Albums "Erdenwind". Auch wir bringen unser Lebensgefühl und unsere subjektiven Erfahrungen ein und knüpfen geprägt, gereift und gewachsen an unser letztes Album "Loslassen" an. Die Medien im rasanten Wandel des digitalen Zeitalters bestimmen unser Leben. Und worüber bestimmen wir? Geht uns etwas verloren oder gewinnen wir etwas? Das liegt in unserer Hand. Der schnelle Zugriff auf ein fast unerschöpfliches Potential digitaler musikalischer Feinkost macht uns wählerisch und anspruchsvoll aber auch satt. Deshalb danken wir all unseren Fans, die unser Album in den Händen halten möchten, sich Zeit für das Booklet nehmen, die Vorfreude genießen, wenn die CD mit dem vertrauten Geräusch im Slot verschwindet und sich nach der kurzen Stille gespannt auf den ersten Song freuen. Möge sich mindestens ein Lieblingssong in Eure Ohren und Herzen schleichen und Euch damit eine Auszeit bereiten und Euch ein kleines Stück selbstbestimmtes Leben schenken."