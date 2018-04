KATAKLYSM und HYPOCRISY gemeinsam auf Tour

Passend betitelt "Death... Is Just The Beginning" greifen die beiden Bands mit dem Tournamen eine alte Sampler-Serie auf, mit der viele der heute bekannten Death Metal-Bands angefangen haben. Hier kann man die beiden Kapellen bewundern:

18.10. Wiesbaden, Germany - Schlachthof

19.10. Stuttgart, Germany - LKA Longhorn

20.10. München, Germany - Backstage

23.10. Budapest, Hungary - Barba Negra

24.10. Wien, Austria - Arena

25.10. Wrocław, Poland - Zaklęte Rewiry

26.10. Geiselwind, Germany - MusicHall

27.10. Milan, Italy - Live Music Club

28.10. Pratteln, Switzerland - Z7

29.10. Lyon, France - Ninkasi Kao

31.10. Madrid, Spain - Sala Mon

1.11. Barcelona, Spain - Razzmatazz 2

2.11. Limoges, France - CC John Lennon

3.11. Paris, France - La Machine du Moulin Rouge

4.11. Antwerp, Belgium - Trix

5.11. Hamburg, Germany - Docks

6.11. Gothenburg, Sweden - Trädgår'n

7.11. Stockholm, Sweden - Fryshuset

9.11. Helsinki, Finland - The Circus

10.11. Tampere, Finland - Pakkahuone

12.11. Copenhagen, Denmark - Pumpehuset

13.11. Leeuwarden, Netherlands - Neushoorn

14.11. Berlin, Germany - Kesselhaus

15.11. Dresden, Germany - Eventwerk

16.11. Oberhausen, Germany - Turbinenhalle 2

17.11. Leipzig, Germany - Hellraiser

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Frank Jaeger Tags: kataklysm hypocrisy tour 2018