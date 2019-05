KATATONIA melden sich aus der selbst auferlegten Kreativpause zurück und verdunkeln mit ihrer neuen Tour Europa: Zum zehnjährigen Geburtstag ihres Album "Night Is The New Day" bespielen die Schweden sieben europäische Clubs in den kommenden Wochen. Also lasst euch die seltene Chance nicht entgehen:

20.05.2019 Rockhal, Luxembourg (LU)

21.05.2019 Live Music Hall, Köln

22.05.2019 Columbiatheater, Berlin

23.05.2019 Grünspan, Hamburg

24.05.2019 Biebob, Vosselaar (BE)