Am 8. und 9. Juni wird die Band beim Heimspiel Festival in Windeck Rosbach auftreten, und zur Einstimmung besingen die Jungs in bestem Country-Rock für uns mal das idyllische Landleben aus Mopedschrauben und Bier in 'Kind aus Hinterwald': Youtube.

Quelle: Flying Dolphin Redakteur: Frank Jaeger Tags: kärbholz kind aus hinterwald