Das allseits beliebte "KEEP IT TRUE"-Festival konnte bisher nicht wie geplant im April 2020 stattfinden, aufgrund der Corona-Pandemie. Bisher war es auf Ende August verschoben worden. Doch auch dieser Plan wird sich nicht einhalten, wie die Veranstalter auf Facebook bestätigten, da Großveranstaltungen in Baden-Württemberg noch bis zum 31.08.2020 ausgesetzt sind.

Doch es gibt Hoffnung für die Freunde des traditionellen Stahls: Das Festival wurde auf das Jahr 2021 verschoben und sogar um einen Tag verlängert. Es findet nun vom 22.-24.04.2021 in Lauda-Königshofen statt. Am 21.04. gibt es zudem eine Warm-Up-Show in Dittigheim. Das normale Festival ist bereits ausverkauft, die Karten behalten ihre Gültigkeit; für den 22.04. kann ein Tagesticket erworben werden. Die Zusatzeinnahmen sind laut Veranstalter nötig, um den Fortbestand des Festivals zu ermöglichen. Infos zu den Tickets werden bald veröffentlicht.

CIRITH UNGOL werden 2021 dann nur eine (statt wie ursprünglich geplant zwei) Headliner-Show spielen. Am Samstag sind dafür die Japaner LOUDNESS als Headliner dabei; Co-Headliner ist Geoff Tate (Ex-QUEENSRYCHE) mit einer Show aus Prä-"Operation Mindcrime"-Songs. Den Donnerstag werden die Russen ARIA headlinen, die schon 2019 überzeugen konnten.

Das Line-Up liest sich bisher phänomenal:

Warm-Up Show (21.04.):

HELSTAR

SMOULDER

VULTURES VENGEANCE

OLD MOTHER HELL

HERZEL

Donnerstag (22.04.):

ARIA

INFERNÄL MÄJESTY

HALLOWEEN

TYRANT (Deutschland)

GRIFFIN

PERSIAN RISK

BLEAK HOUSE

CRUSH

SANHEDRIN

CRYPT SERMON

BLOOD STAR

Freitag (23.04.):

CIRITH UNGOL

SANCTUARY

HEATHEN

SABBAT (Japan)

LEGEND (USA)

SLOUGH FEG

REALM

TRESPASS

GENOCIDE (Japan)

RIOT CITY

FER DE LANCE

Samstag (24.04.):

LOUDNESS

GEOFF TATE

ACID

VISIGOTH

METALUCIFER

GRAVESTONE

CYCLONE

MARQUIS DE SADE

ELIXIR

VULTURE

SÖLICITÖR