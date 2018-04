KEEP IT TRUE 2018 und 2019: Das wird alles neu, Preise für 2019

Kurz vor dem großen, kleinen Underground-Festival, das wir jedes Jahr Ende April in Lauda-Königshofen stattfindet, gibt es ein paar Neuigkeiten zu vermelden. Für das diesjährige Festival wird es auf dem Campingplatz erstmals Security geben, nachdem ea letztes Jahr zu ein paar weniger freundlichen Zwischenfällen gekommen ist. Zusätzlich wird das Essensangebot erweitert und nach draußen verlagert und bezahlt wird von nun an mit einem Kartensystem, um Schlangen zu reduzieren.

Nun gibt es allerdings auch noch eine Nachricht, die das Keep It True 2019 betrifft. Für das kommende Jahr werden die Ticketpreise erhöht werden, diesmal aber in einem unüblich großen Schritt. Kostete das Ticket 2018 noch 69 Euro, wird für die Karte für 2019 99 Euro verlangt werden. Die Veranstalter geben dafür "die gestiegenen Gagen der Bands, die teureren Flüge und vor allem auch Personalkosten, Müllentsorgung und Reinigungsarbeiten" an. Trotzdem wird es keine Campinggebühren geben und für 2019 wird mit einem großen Headliner verhandelt.

Ein durchaus beachtlicher Sprung, aber wenn man bedenkt, dass wir es mit einem kleinen Festival zu tun haben, das immer etwa 18 Bands zusammenbringt und qualitativ im Metalbereich Seinesgleichen sucht, sodass es jedes Jahr schwierig ist, eine Essenspause zu finden, erscheint mir das nicht übertrieben. Ich sage es mal so: 30 Euro mehr für ein Keep It True? Ja, gerne.