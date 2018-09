KEEP IT TRUE 2019: Das Festival ist ausverkauft!

Wie die Veranstalter eben mitteilen, ist das "Keep It True 2019" inzwischen restlos ausverkauft. Das KIT-Team bedankt sich bei den Fans für die Treue und lässt wissen, dass eine weitere Band ihren Auftritt bereits bestätigt habe und hoffentlich in Kürze bekannt gegeben werden könne. Außerdem versprechen die Veranstalter, dass man sich auch weiterhin und trotz des "Ausverkauft"-Siegels und der zahlreichen Veränderungen weiterhin alle Mühe geben werde, bekannte Kritikpunkte zu verbessern und den Fans ein tolles Festival zu präsentieren.

