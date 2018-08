KEEP IT TRUE 2019: John Cyriis wird mit REVELATION 23 landen

Das KEEP IT TRUE 2019 schickt sich mal wieder an, seinen treuen Gästen eine Obskurität von besonderer Seltenheit zu kredenzen. Ende April 2019 soll kein Geringerer als der ehemalige AGENT STEEL-Frontmann John Cyriis mit seiner neuen Band REVELATION 23 zum Landeanflug auf Königshofen ansetzen und seine fliegende Untertasse zielsicher auf die Bühne der Tauberfranken-Halle lenken. Spielen werden John Cyriis und seine Mitstreiter voraussichtlich das volle Programm an alten AGENT STEEL-Gassenhauern, sowie hoffentlich auch ein paar neue Stücke. Wer den guten Mann bei seinem letzten Deutschland-Trip vor einigen Jahren mit S.E.T.I. gesehen hat, der freut sich auf einen eigenwilligen aber durchaus auch besonders eindrucksvollen Auftritt.

Hier ist das gesamte bisher bekannte Line-Up:

ARIA (RUS)

SATAN (UK)

REVELATION 23 feat. John Cyriis (USA)

CULPRIT (USA)

CITIES (USA) (First Ever Show in Europe)

TEXAS METAL LEGION (USA) (All Star Band)

SOLSTICE (UK)

SACRED RITE (USA) (First European Show)

JUGGERNAUT (USA) (First Time in Europe)

SAVAGE MASTER (USA)

IDLE HANDS (USA)

