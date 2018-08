KEEP IT TRUE 2019: Mark Shelton zum Andenken

Oliver Weinsheimer, Tarek Maghary und Co. haben sich mal wieder ein besonderes Special für das "KEEP IT TRUE"-Festival 2019 ausgedacht. Nach dem tragischen Tod von Mark Shelton (unseren Nachruf findet ihr hier) wurde für unser aller Lieblingsfestival eine Headlinershow bestätigt, die es in sich hat. Oliver hat gemeinsam mit Neudi, Hellroadie und Phil in einer konspirativen Sitzung eine Tribute-Show mit prominenten Gästen gezimmert. Dieses Andenken für Mark Shelton soll in großartigem Stil gefeiert wird.

Hier findet ihr die offizielle Erklärung von Phil, Neudi und Hellroadie:

Dafür wurden folgende Gäste bislang bestätigt:

Gitarre: Kostas Trortzis (BATTLEROAR), Kalli (MASTERS OF DISGUISE), Gianluca Silvi (BATTLE RAM, DOOMSWORD), Tann (IRONSWORD)

Bass: Phil Ross (MANILLA ROAD), Jarvis Leatherby (NIGHT DEMON, CIRITH UNGOL), Leif Edling (CANDLEMASS, AVATARIUM)

Schlagzeug: Rick Fisher (MANILLA ROAD), Randy Foxe (MANILLA ROAD), Neudi (MANILLA ROAD, TRANCE)

Gesang: Bryan "Hellroadie" Patrick (MANILLA ROAD), Tim Baker (CIRITH UNGOL), Marta Gabriel (CRYSTAL VIPER), Jake Rogers (VISIGOTH), Alexx Stahl (BONFIRE, ROXXCALIBUR), Deathmaster (DOOMSWORD)

Wohl kaum ein Musikertod hat die Szene so bewegt wie Marks plötzlicher Tod auf dem HOA im Sommer. Wem sonst gebührt ein so gebührender Abschied? Wir sind jedenfalls sehr gespannt!

Das bisherige "KEEP IT TRUE"-Line-Up liest sich wie folgt:

A TRIBUTE TO MARK SHELTON

ARIA (RUS)

SATAN (UK)

REVELATION23 (Featuring John Cyris Of AGENT STEEL)

CULPRIT (US)

CITIES (US)

TEXAS METAL LEGION (US - All-Star-Band)

SOLSTICE(UK)

SACRED RITE (US)

JUGGERNAUT (US)

SAVAGE MASTER (US)

IDLE HANDS (US)