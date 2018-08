KEEP IT TRUE 2019: RITUAL abgesagt

Wie die Veranstalter heute mitteilten, wird die britische Band RITUAL nicht beim "Keep It True"-Festival im April 2019 auftreten. Max Bernstein, der Manager des Frontmannes Gypsy Re Bethe informierte das KIT-Team schriftlich, dass er seinem Künstler keine Freigabe für den Auftritt erteilen könne, weil dieser just gesundheitliche Probleme überwunden habe und deshalb England nicht verlassen solle; außerdem kollidiere der Festivaltermin mit Dreharbeiten zu einer BBC-Dokumentation in welcher Gypsy Re Bethe eine Rolle spiele und welche für ihn Priorität habe. Die Festivalveranstalter bedauern die Situation sehr, teilen jedoch mit, dass sie eine Zusage vom Künstler persönlich hatten und nicht wussten, dass dieser durch anderweitige Vereinbarungen mit seinem Management an einem Auftritt gehindert werde.

Quelle: Keep It True Veranstalter Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: keep it true ritual absage gypsy re bethe