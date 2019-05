KEEP IT TRUE 2019: Videos im Stream

Wer bei dem letzten KEEP IT TRUE-Festival nicht hat dabeisein können, kann trotzdem in den Genuss einiger Shows kommen. Erstmalig wurden verschiedene Auftritte live gestreamt. Diese Videos sind weiterhin auf der Facebook-Seite des Festivals abrufbar und sehr zu empfehlen. Es handelt sich um die Auftritte von TRAVELER, Mark Shelton Tribute, IDLE HANDS, SACRED RITE, WITHERFALL, SOLSTICE, TEXAS METAL LEGION, MIDNIGHT, CULPRIT, VICIOUS RUMORS, SATAN, SORTILEGE. Also nichts wie hin: Facebook.

Quelle: Keep It True Redakteur: Frank Jaeger Tags: keep it true 2019 traveler mark shelton tribute idle hands sacred rite witherfall solstice texas metal legion midnight culprit vicious rumors satan sortilege