KEEP IT TRUE 2020: Wenigstens im Stream

Eigentlich wäre ich jetzt bereits in Lauda-Königshofen. Mit den Freunden auf der Suche nach einem Speiserestaurant, da ja in Königshofen sicher wieder Ruhetag wäre. Der KIT-Blues wird bestimmt in den nächsten Tagen noch größer, aber zumindest sorgen die Veranstalter für etwas Abhilfe: An den drei KIT-Tagen gibt es täglich ab 20:00 Uhr mehrere Stunden Ton und Musik der vorherigen Festivals!

Also, wir sehen uns morgen, 20 Uhr, entweder bei Facebook oder Youtube und blicken noch einmal auf die vergangenen Jahre zurück und lassen dusselige Kommentare ab, okay? Als Vorgeschmack ist hier der komplette Gig von MYSTIC FORCE, den das KIT vor drei Tagen online gestellt hat: Youtube.