KEEP IT TRUE Festival: Auf August verschoben!

Gute Nachrichten für Freunde des gepflegten, metallischen Untergrunds, das KIT wird stattfinden. Natürlich nicht im April, aber die Organisatoren haben es geschafft, einen neuen Termin zu finden, bei dem nahezu alle Bands auftreten können. Das KIT XXIII wird am 21. und 22. August stattfinden, am 20.8. wird die Warm-Up-show über die Bühne gehen.

Hier die Verlautbarung der Organisatoren im Wortlaut:

Hallo Freunde,

erst einmal Danke, dass ihr so viel Verständnis für die Wartezeit aufgebracht habt. Wir haben lange nun die Entwicklung des Virus und seiner Folgen beobachtet und hatten gehofft, das Festival noch irgendwie an seinem ursprünglichen Termin abhalten zu können. Aber für uns hat die Sicherheit der Fans, der Bands und natürlich auch unserer Crew oberste Priorität und hier werden wir keinerlei Risiken eingehen. Dazu kommt, dass vor allem ihr als Fans Planungssicherheit braucht, sei es Hotel oder Anreise. Deswegen haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, das Festival auf den 20. bis 22. August 2020 zu verschieben. Wir haben auch schon mit allen Bands geredet und fast alle Bands werden auch im August auftreten können. Bei ein paar wenigen suchen wir noch nach einer Lösung, aber es sieht gut aus, dass das Billing fast komplett erhalten bleibt. Wir werden euch, sobald alle Bands sicher feststehen, natürlich sofort darüber informieren. Natürlich bleiben alle Tickets für das Festival und auch die Warm Up Show gültig. Wir danken euch schon mal für eure Unterstützung und Treue in einer schweren Zeit, die auch für uns mit großen finanziellen Aufwänden verbunden ist. Aber wir lassen euch nicht hängen und werden für euch wie immer das Optimale herausholen.

Metal On,

Oli + Tarek

Wir sehen uns dann eben im Hochsommer!