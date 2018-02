KEEP IT TRUE: Unerwartetes für Freitag Nacht

Das Keep It True Festival hat den Freitags-Headliner bekanntgegeben: Die NWOBHM-Legende DEMON, Garant für hochmelodische Hits, wird den 27.04. in der Tauberfrankenhalle unter dem Banner "Night Of The Unexpected Guest" ausklingen lassen. Für Fans der Band (und das solltet ihr alle sein) dürfte es nun nicht unerwartet kommen, dass hier Songs der ersten beiden Alben "Night Of The Demon" und "The Unexpected Guest" gespielt werden, zur atmosphärischen Untermalung wurde ein besonderes Bühnenbild im Friedhofsdesign angekündigt. Das Keep It True findet am 27. und 28.04.2018 in der Tauberfrankenhalle in Lauda Königshofen statt und kann mit folgenden Bands aufwarten:

HEAVY LOAD (SWE) (First Show In 33 Years)

DEMON (UK) (Special “Night Of The Unexpected Guest” Show)

FLOTSAM & JETSAM (USA) (World exclusive first and only "Doomsday For The Deceiver" in its entirety show)

EXHORDER (USA)

RAVEN (UK/USA) (Special First Three Albums Show)

HITTMAN (USA) (exclusive Reunion Show)

WINTERHAWK (USA)

GRIM REAPER (UK)

SIREN (USA) (Exclusive One Off Show)

BLIND ILLUSION (USA) (Playing "The Sane Asylum in its entirety)

SARACEN (UK)

CEREBUS (USA)

BLASPHEME (FRA)

ALIEN FORCE (DEN)

TAIST OF IRON (USA)

STALKER (NZE)

IRONFLAME (USA)