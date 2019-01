Kaum zu glauben, aber ROLLING STONES-Gitarrero KEITH RICHARDS ist wirklich einer der wenigen Musiker, die sich über lange Jahre standhaft den Verlockungen einer Solokarriere entziehen konnten. Als bei den Rock-Dinosauriern Ende der Achtziger allerdings ein kreative Dürrephase einkehrte, versuchte sich die Gitarren-Legende dann aber doch erstmals mit anderen Musikern im Studio. Das Ergebnis wurde auf den Namen "Talk Is Cheap" getauft und feierte bereits im vergangenen Jahr seinen 30sten Geburtstag. Passend dazu wird die Scheibe nun von BMG in einer schönen Jubiläumsausgabe erneut veröffentlicht.

Ab 29.03. steht das Solo-Debüt des Rock-Urgesteins als CD, LP, Deluxe-Box und Super Deluxe-Box wieder in den Regalen.



"Talk Is Cheap" Single CD and Vinyl Trackliste:



1. Big Enough

2. Take It So Hard

3. Struggle

4. I Could Have Stood You Up

5. Make No Mistake

6. You Don’t Move Me

7. How I Wish

8. Rockawhile

9. Whip It Up

10. Locked Away

11. It Means A Lot





Das "Talk Is Cheap" Deluxe & Super Deluxe Box Set enthält zusätzlich folgende Bonustracks:



1. Blues Jam

2. My Babe

3. Slim

4. Big Town Playboy

5. Mark On Me

6. Brute Force