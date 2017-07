KENNY WAYNE SHEPHERD: Neues Album!

Kenny Wayne Shepherd gilt als berüchtigter Verkehrsrowdy und auch in seiner musikalischen Karriere scheinen weder Bremsen noch ein Rückwärtsgang zu existieren. Stattdessen rauschen frenetischer Applaus, unzählige Awards und mit Platin ausgezeichnete Alben unscharf an ihm vorbei und sind nach kurzer Zeit nicht mehr im Rückspiegel zu sehen.



Mit seinem achten Studioalbum "Lay It On Down" beweist der Gitarrist erneut, dass sein Fokus stets auf den Horizont gerichtet und er ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen ist. „Ich will mich nicht wiederholen, sondern immer etwas Neues ausprobieren. Jedes meiner Alben steht für Dinge in meinem Leben, die in genau diesem Moment wichtig für mich waren. Wie ein neues Kapitel in einem Buch.“, sagt das Aushängeschild des modernen Blues. Und beim Blättern durch die vorangegangenen Seiten offenbaren sich einige der mitreißendsten Geschichten des Genres.



Aktuelles Track Pre-Listening ‘Nothing But The Night‘ gibt es hier.

Das Album erscheint am 21. Juli.

Zudem ist der Herr auch live zu besichtigen:

18.07.17 Mainz, Frankfurter Hof

19.07.17 Winterbach, Zeltspektakel

21.07.17 Tuttlingen, Honberg Sommer

24.07.17 CH-Pratteln, Z7

26.07.17 Karlsruhe, Tollhaus

27.07.17 Breitenbach, Burg Herzberg Festival

