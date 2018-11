KHEMMIS: We will 'Flesh To Nothing' spielen lernen?

Für Freunde der gepflegten Saitenkunst hat die Band aus Denver ein Playthrough-Video am Start, in dem man genau sehen kann, wie ihr Lied 'Flesh To Nothing' gespielt wird: Youtube.

Dazu gibt es diese Original-Instruktionen der Band: "We tune our Flying Vs to Drop D down two whole steps (low to high A# F A# D# G C)."

Viel Spaß beim Nachmachen!