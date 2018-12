KIEFER SUTHERLAND kommt auf Tour

Der Held der Counter Terrorist Unit kommt auf Tour! Gleich für vier Live-Gigs wird Jack Bauer, äh, sorry, Kiefer Sutherland auf deutsche Bühnen steigen und obendrein zwei Nachbar-Hauptstädte beehren:

03.10.2019 Do. Hamburg - Gruenspan

04.10.2019 Fr. Berlin - Heimathafen Neukölln

05.10.2019 Sa. Wien - WUK

07.10.2019 Mo. Bern - Bierhübeli

08.10.2019 Di. München - Technikum

09.10.2019 Mi. Köln - Kantine

Er wird dann sein neues Album "Reckless And Me" vorstellen. Tickets für die Konzerte in Deutschland sind bei Myticket erhältlich. Bleibt die Frage, was für eine Musik der Schauspieler eigentlich macht. Hier ist der Song 'Can't Stay Away': Youtube.