KILLITOROUS mit Vorabvideo zum neuen Album

Als Tech-Death Comedy Metal Band stellt sich KILLITOROUS aus Kanada vor. Auf YouTube gibt es von den Vertretern des lustigen Todesbleis den Videoclip zu 'Married With Children', einem Stück von ihrem neuen Album "The Afterparty", das am 20. April erscheinen soll.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: killitorous married with children the afterparty