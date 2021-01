KINGS OF LEON: Neues Album

Die Rockband KINGS OF LEON haben vergangene Woche gleich zwei neue Singles veröffentlicht. 'The Bandit' und '100.000 People' heißen die Songs. Sie sind auf dem neuen Album "When You See Yourself" enthalten, welches am 05.03.2021 via Sony Music erscheinen wird.



Die Tracklist liest sich so:

1. When You See Yourself, Are You Far Away

2. The Bandit

3. 100.000 People

4. Stormy Weather

5. A Wave

6. Golden Restless Age

7. Time in Disguise

8. Supermarket

9. Claire and Eddie

10. Echoing

11. Fairytale

Quelle: Sony Music Entertainment Germany GmbH Redakteur: Swen Reuter Tags: kings of leon the bandit 100000 people when you see yourself