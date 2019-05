KINGS WINTER: Debüt-EP

Am 22.06.2019 erscheint die Debüt-EP "Forging The Cataclysm" der Meldodic-Metal-Band KINGS WINTER. Das Duo hat dazu bereits die Single 'Time's Running Out' als Lyrik-Video veröffentlicht.



Die Tracklist liest sich so:



1. Time's Running Out

2. The Grand Delusion

3. Forging The Cataclysm

4. At Road's End

5. Age Of Reason

6. A Sailor's Tale (Bonustrack)



Neben diesem Projekt sind die beiden Musiker bei der Band LEVIATHAN tätig. Bei Kings Winter steht Juhle Dahs am Mikrofon und ihr Gatte Tobias Dahs an der Gitarre. Er zeichnet sich ebenso für das Songwriting verantwortlich.

