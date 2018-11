KING DIAMOND: Videotrailer zur kommenden Live DVD & Blue-Ray veröffentlicht

Ein Videotrailer, den Metal Blade gestern online gestellt hat, kündigt die lange erwartete Live DVD & Blue-Ray "Songs From The Dead Live" von KING DIAMOND an. Weiter Infos gibt es von offizieller Seite nicht.







Der Trailer ist schon mal mehr als vielversprechend. Sobald es von Labelseite weitere offizielle Infos gibt, erfahrt ihr diese hier.

Quelle: Metal Blade Redakteur: Tommy Schmelz Tags: king diamond songs from the dead