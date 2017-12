KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD: Fünftes Album 2017 veröffentlicht

Sie haben es wahr gemacht. Das Psychedelic-Kraut-Rock-Kollektiv aus Melbourne hat pünktlich zum Jahresausklang, nämlich am letzten Tag des Jahres 2017 mit "Gumboot Soup" ihr fünftes Album in diesem Jahr veröffentlicht. Das dürfte einer der Rekorde auf dem Sektor Musik 2017 sein und noch dazu bietet es genauso durchdachten und einfangenden Rock wie all die Alben davor. Die siebenköpfige Band wird zudem ab März 2018 eine Tour durch unsere Clubs machen.

