KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD: Vier Alben in einem Jahr und nun noch Tourtermine

Das australische Septett KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD ist zur Zeit nicht mehr einzufangen bzw. bremsen. Und das ist gut so. Bis jetzt (Stand Dezember 2017) stehen nicht weniger als vier Alben in diesem Jahr zu Buche, voll mit frischer, psychedelischer krautiger surfiger Rockmusik. Und im nächsten März 2018 wird die Band auf deutschen Bühnen zu erleben sein.

07.03.2018 Berlin - Astra

09.03.2018 Hamburg - Uebel & Gefährlich

10.03.2018 Leipzig - Conne Island

11.03.2018 München - Strom