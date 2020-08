KING MOTHERSHIP - Neue Band mit Mitgliedern von PERIPHERY!

Hinter KING MOTHERSHIP haben sich PERIPHERYs Spencer Sotelo (Gesang, hier auch Gitarre und Keyboard) und Matt Halpern (Schlagzeug) mit SLAVEs Tai Wright (Bass) zusammengetan und veröffentlichen am 02.10.2020 via 3DOT Recordings das erste Album "The Ritual".

Den Track 'Cosmic Meltdown' kann man sich hier bereits im Visualizer anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=v7G1PA0HIGA

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. Hope

02. Cosmic Meltdown

03. Gold

04. Only You

05. Babby

06. Goodnight My Darling

07. Death Machine

08. The Ritual

09. Ego 101

10. The Devil's Train

11. Imminent Distortion

12. I Stand Alone (feat. Plini)