KING WITCH: Debüt

Über Listenable Records wird das Debütalbum, dass der EP "Shoulders Of Giants" aus dem Jahr 2015 folgen wird, am 9. Februar das Licht der Welt erblicken. Die Doomer aus Edinburgh haben sich dabei für diese Lieder entschieden:

1. Beneath The Waves

2. Carnal Sacrifice

3. Solitary

4. Under The Mountain

5. Approaching The End

6. Ancients

7. Hunger

8. Possession

9. Black Dog Blues