Die amerikanische Doom-Metal-Band KING WOMAN hat zum Jahresanfang die Veröffentlichung ihres Debütalbumes "Created In The Image Of Suffering" (VÖ:24.02.2017) angekündigt. Aus diesem Grund präsentiert das Quartett via Youtube die erste Single 'Utopia'.

