KINO ist die Band um John Mitchell (FROST, LONELY ROBOT), Pete Trewavas (MARILLION), John Beck (IT BITES) und Chris Maitland (ex-PORCUPINE TREE), die 2005 das Album "Picture" veröffentlicht hatte. Das Album war lange nicht erhältlich, aber ab 17. November kommt es neu bei Inside Out Music auf Vinyl mit der CD als Bonus veröffentlicht werden. Im Inside Out Shop kann es vorbestellt werden.



