KMFDM: neues Album im August, erstes Video, Kochrezepte

Die Industrial-Pioniere um Sascha Konietzko werden uns bald schon ein neues Studioalbum servieren. Als Vorgeschmack wird am 23. Juni eine EP erscheinen mit ein paar Remixen und zwei neuen Studiotracks, wobei es von einem der beiden bereits ein Video gibt. 'Hell Yeah' kann man auf Youtube anhören.

Das ist aber noch nicht alles. Jede Woche bis zum Albumrelease veröffentlicht die Band ein Kochrezept, das zu jeweils einem Song passt. Bisher erschienen auf der KMFDM Facebook-Seite sind der "Hell Yeah Hot Pot", "Rx 4 The Dumplings" und "Murder My Heartburn", in dem ein leckerer Lachs dran glauben muss.