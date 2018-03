KNEIPENTERORRISTEN zelebrieren wieder ihre Bösen Ostern!

Alle Jahre wieder zelebrieren die Hamburger KNEIPENTERRORISTEN ihre BÖSEN OSTERN. Im Gepäck sind wie immer die größten Kracher der BÖHSEN ONKELZ und massenhaft eigenes Material, das sich in nunmehr 20 Jahren auf "permamenter Terror-Tour" angesammelt hat. Zur Verstärkung bringt man in diesem Jahr die Brüder im Geiste EXISTENT mit. Und so wird es am 31.03.2018 richtig rund gehen an einem langen Abend mit viel Bier und Deutschrock im Lübecker Rider´s Café in der Leinweberstraße 4 ab 19:00 Uhr.

Darüber hinaus wird dieses Konzert auch live mitgeschnitten. Wer also Teil der nächsten Live-Aufnahme der KNEIPENTERRORISTEN werden möchte, macht sich am besten schon mal langsam auf den Weg!

Die aktuellen Tourdaten der KNEIPENTERRORISTEN lauten wie folgt:

31.03.18 Lübeck - Rider's Café - BÖSE OSTERN

07.04.18 Cuxhaven - Franzler Musikbar

14.04.18 Gosheim - Discothek Chaos Club

05.05.18 Neu Wulmstorf - Metal Bash Open Air

01.06.18 Berlin - Wendenturm Köpenick

29.06.18 Gardelegen - Metal Frenzy Open Air

07.07.18 Parkentin - Zum Kutscher

12.-15.07.18 Rieden/Kreuth - G.O.N.D. Open Air





Weitere Infos unter : www.kneipenterroristen.org

Quelle: Kneipenterroristen Redakteur: Martin Rudolph Tags: kneipenterroristen existent live