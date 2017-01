KNEIPENTERRORISTEN erweitern ihre Tourdaten für 2017

Die Hamburger Deutschrock- Heroen KNEIPENTERRORISTEN melden erneut aktualisierte Daten für das just begonnenen Jahr.

Ein Highlight besonderer Art ist dabei wieder der legendäre Böse Ostern-Auftritt im Lübecker Riders Café am 13. April 2017, bei dem es nicht nur eigene Songs und ein Best Of von ONKELZ-Covern gibt, sondern als Special Guests die Hamburger Fußball-Rocker ABSCHLACH für noch mehr Stimmung sorgen werden.

Termine:

03.02.17 Oberhausen - Turbinenhalle



04.02.17 Oberhausen – Turbinenhalle



03.03.17 Bischofswerda - East Club



04.03.17 Salzatal bei Halle - Club 21



24.03.17 Flensburg - Roxy



13.04.17 Lübeck - Rider's Café ("Böse Ostern" mit ABSCHLACH)



22.04.17 Coppengrave - Check Point



13.05.17 Neu Wulmstorf - Metal Bash Open Air --> von POWERMETAL.de präsentiert!



09.06.17 Vechta / Bakum - Trucker Treffen



10.06.17 Dömitz - Festung Dömitz Open Air



30.09.17 Bergedorf - Happy Billard







Weiter Infos immer hier : www.kneipenterroristen.org