KNOCK OUT FESTIVAL 2018: Line Up komplett

Nach dem Headliner HELLOWEEN, den dänischen Kult-Rockern PRETTY MAIDS, der Traditions-Metalband PRIMAL FEAR und der Allstar-Band CORELEONI sind nun noch die fränkischen Metaller von FREEDOM CALL und die Karlsruher SONS OF SOUNDS bestätigt worden. Damit ist das Line Up für die diesjährige Auflage des KNOCK OUT FESTIVALS am 15. Dezember in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe komplett.







Wie der Veranstalter meldet, ist nach der ausverkauften Ausgabe aus dem letzten Jahr ist auch die Nachfrage für dieses Jahr riesig: es sind nur noch wenige Resttickets im Vorverkauf erhältlich! Das Restkontingent sind reguläre Stehplatztickets, die zum Preis von 57 Euro hier erhätlich sind. Sowohl die VIP- als auch die Sitzplatzkarten sind bereits seit einiger Zeit restlos vergriffen.

