KNOCK OUT FESTIVAL 2019: Finales Line-up steht!

Mit der Bestätigung von BATTLE BEAST, HARDLINE und THE UNITY ist das Line-Up für die diesjährige Ausgabe des KNOCK OUT FESTIVALs am Samstag, den 14. Dezember in der Europahalle Karlsruhe komplett.

Hier das komplette Line-Up:

Stehplatztickets gibt es für 57 Euro über die Festivalhomepage. Sitzplatztickets und VIP Upgrade sind bereits komplett ausverkauft.