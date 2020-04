KNOCK OUT FESTIVAL 2020: Erste Bands bestätigt!

Mit den Schweden ECLIPSE und den beiden deutschen Metalbands ORDEN OGANE und MYSTIC PROPHECY wurden jetzt die ersten Bands für die diesjährige Auflage des KNOCK OUT FESTIVALS bestätigt.



Das Festival findet am Samstag, den 19.12. in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe statt.



Der Vorverkauf läuft schon seit Januar, wobei die Preise leicht angehoben wurden. Hier dazu das Statement des Veranstalters:



"Leider kommen wir inzwischen nicht umhin, die teilweise gravierenden Kostensteigerungen der letzten Jahre auf die Ticketpreise umzulegen:



- Das reguläre Stehplatz-Ticket wird um moderate € 2,- auf € 59,- erhöht. Die Bühnenerhöhung bietet ein deutlich besseres Konzerterlebnis für alle Besucher und wird wie in 2018 und 2019 auch in 2020 beibehalten.



- Beim VIP Arrangement ist es der erhöhte Personalaufwand und die Raummiete, die uns zwingen dieses Special um € 5,- auf € 74,- zu erhöhen.



- Anteilig am stärksten trifft es unsere Tribünen-Sitzplätze. Seit einigen Jahren schon reichen die € 12,- Mehrpreis gegenüber dem Stehplatz nicht aus, um die Kosten zu decken. Inzwischen haben sie jedoch ein Niveau erreicht, das uns vor die Wahl gestellt hat die Tribüne komplett wegzulassen oder die Preise deutlich anzupassen. Wir haben uns dafür entschieden die Tribüne beizubehalten und den Preis um € 16,- gegenüber dem Stehplatz auf € 75,- zu erhöhen. Auch das reicht nicht ganz zur Kostendeckung und wird somit nach wie vor vom Festival subventioniert, aber das ist es uns wert. Wir hoffen damit in eurem Sinne gehandelt zu haben!



Seit nunmehr über 13 Jahren arbeiten wir daran, das Knock Out zu einem besonderem Festivalerlebnis in unserer Region zu machen. Wir hatten seitdem mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen und mussten auch den ein oder anderen finanziellen oder organisatorischen Tiefschlag hinnehmen. Trotzdem glauben wir - aus unserer subjektiven Sicht als Rockfans - dass wir es jedes Jahr von Neuem geschafft haben euch ein interessantes und qualitativ hochwertiges Lineup zu präsentieren.



Auch in der Organisation versuchen wir uns immer weiter zu verbessern. Das klappt leider nicht immer weil nicht alles in unserer Hand liegt, aber wir bleiben dran: Auch dieses Jahr werden wir alles dafür tun, dass euer X-mas Festival - das wir mit stolz als größte Indoor-Festival in Süddeutschland nennen dürfen - ein super Erlebnis wird und ihr trotz der notwendigen Preissteigerung voll auf eure Kosten kommt!



Wir wünschen euch ein tolles Jahr und sehen uns spätestens am Samstag, den 19.12.2020 in Karlsruhe in der Schwarzwaldhalle!



Euer KNOCK OUT FESTIVAL TEAM"



Tickets gibt es hier: https://shop.bottomrow.com/knock-out-festival



Quelle: Festival FB Redakteur: Tommy Schmelz Tags: knock out festival 2020 eclipse orden ogan mystic prophecy