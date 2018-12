Die berliner Musik-Verrückten haben sich etwas ausgedacht: Sie verlosen Tickets für eine KNORKATOR-Show per Gewinnspiel. Man muss nur die Frage im Video beantworten und die Lösung per E-Mail an die Band schicken. Alles Weitere findet man auf Youtube. Die Gewinner werden am 6. Dezember 2018 bekannt gegeben.

